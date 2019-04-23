2019-04-23T08:48:28+03:00
Звезды

В Казани пройдет концерт симфонического окестра и хора Казанской консерватории

Мероприятие состоится в честь юбилея немецкого дирижера Лео Кремера
Лика ИСАЕВА
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Концерт пройдет в честь дирижера Лео КремераКонцерт пройдет в честь дирижера Лео КремераФото: Из материалов пресс-службы
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В честь 75-летнего юбилея немецкого музыканта и дирижера Лео Кремера, с которым музыкальная Казань плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет, 30 апреля в столице Татарстана на сцене Государственного Большого Концертного Зала имени Салиха Сайдашева пройдет грандиозный концерт.

В нем примут участие симфонический оркестр и хор Казанской консерватории, с которыми маэстро сотрудничает уже более 30 лет. Проходят совместные выступления творческих коллективов уже много лет в городах Германии и Италии. В Казани же ни один концертный сезон не обходится без участия Кремера, его полюбили музыканты и, конечно, российская публика.

В программе концерта прозвучит музыка Бетховена и Мендельсона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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