В Казани пройдет концерт симфонического окестра и хора Казанской консерватории
В честь 75-летнего юбилея немецкого музыканта и дирижера Лео Кремера, с которым музыкальная Казань плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет, 30 апреля в столице Татарстана на сцене Государственного Большого Концертного Зала имени Салиха Сайдашева пройдет грандиозный концерт.
В нем примут участие симфонический оркестр и хор Казанской консерватории, с которыми маэстро сотрудничает уже более 30 лет. Проходят совместные выступления творческих коллективов уже много лет в городах Германии и Италии. В Казани же ни один концертный сезон не обходится без участия Кремера, его полюбили музыканты и, конечно, российская публика.
В программе концерта прозвучит музыка Бетховена и Мендельсона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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