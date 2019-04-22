В Татарстане экс-чиновника будут судить за махинации с землей на 2 миллиона рублей
65-летнего экс-главу одного из сельских поселений Лаишевского района Татарстана обвиняют в превышении должностных полномочий, подлоге и мошенничестве.
Как следует из материалов уголовного дела, находясь на указанной должности, с 2008 по 2009 года чиновник сделал фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у него, а также троих его приятелей, в собственности участков в селе Именьково.
После на основании фиктивных решений были зарегистрированы права собственности на указанные земли.
- В результате муниципальному образованию был причинен ущерб на общую сумму свыше 2 миллионов рублей, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - В ходе следствия на земельные участки наложен арест. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU