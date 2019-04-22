Первым замглавы Минздрава Татарстана стал Альмир Абашев
Как сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана, первым заместителем главы ведомства был назначен 43-летний Альмир Абашев. До этого момента он занимал должность главврача Республиканской клинической больницы №2.
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Альмир Абашев окончил Казанский медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 1998 году.
В 2000-ом будучи врачом-неврологом возглавил отделение Республиканского клинического вертеброневрологического центра. После был главным врачом Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».
В дальнейшем в разные годы занимал аналогичную должность в Республиканских клинических больницах №3 и №2.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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