Первым замглавы Минздрава Татарстана стал Альмир Абашев

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-22T18:07:25+03:00

До этого назначения он занимал должность главврача Республиканской клинической больницы №2

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Как сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана, первым заместителем главы ведомства был назначен 43-летний Альмир Абашев. До этого момента он занимал должность главврача Республиканской клинической больницы №2.

СПРАВКА

Альмир Абашев окончил Казанский медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 1998 году.

В 2000-ом будучи врачом-неврологом возглавил отделение Республиканского клинического вертеброневрологического центра. После был главным врачом Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».

В дальнейшем в разные годы занимал аналогичную должность в Республиканских клинических больницах №3 и №2.

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ИСТОЧНИК KP.RU