В Казани появятся сувениры с визуальным брендом города

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-22T19:40:28+03:00

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22 апреля в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» председатель городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщила, что в столице Татарстана вскоре появится сувенирная продукция с местной айдентикой – визуальным брендом Казани.

По словам чиновницы, его разработали выпускники Британской высшей школы дизайна и права на эту айдентику уже зарегистрированы в Роспатенте.

Благодаря последнему местные предприниматели смогут использовать созданный визуальный бренд города при производстве 24 видов товаров и услуг, среди которых, в том числе, сувениры, косметика и даже бытовая техника.

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ИСТОЧНИК KP.RU