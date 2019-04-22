В ночь на 23 апреля в Марий Эл перекроют движение на участке дороги «Йошкар-Ола-Уржум»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-22T17:24:06+03:00

Сотрудники ГИБДД республики просят водителей учитывать это при составлении своего маршрута

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В ночь с 22 по 23 апреля в Марий Эл решили перекрыть движение транспорта на автодороге «Йошкар-Ола-Уржум» (Сернурский тракт).

А именно нельзя будет проехать на участке с 25-го по 45-й километры в период с 20.20 и до 1.00.

В свою очередь сотрудники ГИБДД Марий Эл просят водителей учитывать это ограничение движения при планировании маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU