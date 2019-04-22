В ночь на 23 апреля в Марий Эл перекроют движение на участке дороги «Йошкар-Ола-Уржум»
Сотрудники ГИБДД республики просят водителей учитывать это при составлении своего маршрута
Фото: kzn.ru
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В ночь с 22 по 23 апреля в Марий Эл решили перекрыть движение транспорта на автодороге «Йошкар-Ола-Уржум» (Сернурский тракт).
А именно нельзя будет проехать на участке с 25-го по 45-й километры в период с 20.20 и до 1.00.
В свою очередь сотрудники ГИБДД Марий Эл просят водителей учитывать это ограничение движения при планировании маршрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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