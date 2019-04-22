В Казани до 16 октября перекроют движение на улице Рахматуллина
С этого вторника, 23 апреля, и до 16 октября в столице Татарстана перекроют движение транспорта на улице Рахматуллина.
А именно нельзя будет проехать по участку от здания №18 на улице Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми.
Согласно распоряжению Исполкома Казани, ограничение на указанный период вводится из-за проведения там работ по реконструкции объектов культурного наследия федерального значения.
Речь идет о здании гостиницы Дворянского собрания XVIII века» (ул. Рахматуллина, 6/9), доме Пискунова (архитектор Петонди, 1841 год) и доме, в котором в 1873 году родился и жил Николай Бауман.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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