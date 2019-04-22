2019-04-22T19:26:43+03:00
Общество

В майские праздники 2019 в Казани впервые организуют Пасхальную ярмарку

Она пройдет на улице Баумана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Как сообщила на совещании «деловой понедельник» председатель комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, в этом году на майские праздники 2019 впервые в городе проведут Пасхальную ярмарку.

Она будут работать с 4 по 5 мая и развернется в центре столицы Татарстана – на улице Баумана. В указанные дни там с 12.00 до 20.00 можно будет купить продукцию местных фермеров, хлебопеков, сыроваров и ремесленников.

Кроме того, к празднику присоединятся и близлежащие кафе и рестораны. Там пройдут дегустации и мастер-классы от поваров. Намечены на Пасхальной ярмарке Казани и уроки по изготовлению кулича, раскрашиванию яиц, а также розыгрыш призов.

Запланированы выступления музыкальных и фольклорных коллективов, конкурсы рисунков, будет работать детская развлекательная зона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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