На проведение в Казани Worldskills 2019 из федерального бюджета направят 4,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-22T16:22:46+03:00

Республика участвует в 46 федеральных проектах и на них региону будет выделено в течение трех лет почти 32 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего республика в 2019 году получит из Центра на нацпроекты 19,6 миллиарда рублей

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В этот понедельник на заседании Госсовета Татарстана отчитался премьер-министр республики Алексей Песошин. Помимо итогов работы регионального правительства в 2018 году зашла речь и об участии Татарстана в реализации нацпроектов, которые софинансируются Центром.

Так, по словам Песошина, республика участвует в 46 федеральных проектах и на них региону будет выделено в течение трех лет почти 32 миллиарда рублей. Еще более 10 миллиардов потребуется от местных бюджетов.

Так, в частности в этом году на проведение в Казани Worldskills 2019 из федеральной казны направят 4,6 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU