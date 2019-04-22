На проведение в Казани Worldskills 2019 из федерального бюджета направят 4,6 миллиарда рублей
В этот понедельник на заседании Госсовета Татарстана отчитался премьер-министр республики Алексей Песошин. Помимо итогов работы регионального правительства в 2018 году зашла речь и об участии Татарстана в реализации нацпроектов, которые софинансируются Центром.
Так, по словам Песошина, республика участвует в 46 федеральных проектах и на них региону будет выделено в течение трех лет почти 32 миллиарда рублей. Еще более 10 миллиардов потребуется от местных бюджетов.
Так, в частности в этом году на проведение в Казани Worldskills 2019 из федеральной казны направят 4,6 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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