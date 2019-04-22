В Татарстане в аварии погиб сотрудник издания "Вечерняя Казань" Ренат Зиганшин
Авария с участием иномарок "Форд Фокус" и "Ниссан" произошла 21 апреля в 16.10 на 108 километре автодороги "Зеленодольск-Йошкар-Ола".
По предварительным данным, девушка-водитель "Форда" при выезде со второстепенной дороги не уступила автомобилю "Ниссан", который двигался по главной, сообщили в ГИБДД Татарстана. В результате столкновения "Форд" вылетел в кювет.
В результате аварии травмы получили три человека, находящихся в салоне "Форда". Девушка-водитель и ее мать, сидевшая на пассажирском сидении впереди, находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Пассажир на заднем сидении получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Как сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах, погибшим оказался сотрудник издания "Вечерняя Казань" Ренат Зиганшин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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