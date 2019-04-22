В Татарстане легковушка врезалась в дорожную технику: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-22T18:29:55+03:00

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Авария с участием легковушки и дорожной техники произошла 22 апреля в Зеленодольском районе на трассе М7 "Москва-Уфа" возле поселка Новоникольский.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 значительно превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и на скорости врезался в КАМАЗ дорожных служб, которые проводили работы по ремонту участка магистрали.

Сила удара была такова, что автомобиль превратился в груду искореженного железа. Два пассажира "четырнадцатой" получили травмы и их доставили в больницу. Травмы получил и водитель легковушки. Но для того, чтобы передать мужчину в руки медиков, спасателям пришлось извлечь его из искореженного салона.

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ИСТОЧНИК KP.RU