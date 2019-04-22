2019-04-22T19:52:50+03:00
Дом. Семья

Казанцы начали сдавать макулатуру, чтобы помощь изъятому у наркоторговцев тигренку Луне, которая слепнет

Сейчас животное находится в зооботаническом саду столицы Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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Принести макулатуру можно в пункт приёма, расположенный в 308 офисе дома № 58 на улице Габдуллы ТукаяПринести макулатуру можно в пункт приёма, расположенный в 308 офисе дома № 58 на улице Габдуллы Тукая
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Жители Казани решили не оставлять в беде полугодовалого тигренка Луну, которая была изъята у наркоторговцев в Набережных Челнах в феврале текущего года.

Так, городское движение «Будет чисто» запустило благотворительную акцию по сбору макулатуры. Все вырученные с этого деньги пойдут на лечение хищника. Напомним, ранее сообщалось, что у Луны обнаружили катаракту и она начинает слепнуть.

- Сегодня малышке как никогда нужна наша с вами поддержка! Шанс на выздоровление есть, но для этого нужно провести сложную операцию на глаза. Каждый сданный лист бумаги, прочитанная газета или коробка из-под обуви могут помочь тигренку обрести зрение, - сообщается на сайте «Карта инициатив».

Принести макулатуру можно в пункт приема, расположенный в офисе №308 дома №58 на улице Габдуллы Тукая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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