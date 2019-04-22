2019-04-22T15:20:13+03:00
Происшествия

Татарстанские спасатели помогли ветерану войны, застрявшему между диваном и стеной

Фронтовик звал на помощь из последних сил
Лика ИСАЕВА
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Ветерана передали медикамВетерана передали медикамФото: МЧС Татарстана
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В субботу, 20 апреля, в службу "112" позвонили жители одного их многоквартирных домов на улице Ленина в Альметьевске. Они рассказали, что из квартиры пенсионера - ветерана Великой Отечественной войны, доносятся приглушенные крики о помощи.

На место в 3.25 выехали спасатели ПСП Альметьевска. Им пришлось вскрывать входную дверь в квартиру ветерана-фронтовика. Он из последних сил звал кричал "Помогите!".

Оказалось, что мужчина упал между диваном и стеной. Выбраться самостоятельно не мог, проживал один, и помощи ему было ждать не откуда. Но призывы о помощи услышали соседи, которые и сообщили о ЧП в квартире пенсионера.

- Спасатели извлекли ветерана из труднодоступного места, помогли мужчине подняться и передали медикам БСМП, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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