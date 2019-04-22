2019-04-22T17:37:28+03:00
Общество

В пасхальную ночь из центра Казани запустят дополнительные автобусы

Они выйдут на маршруты по окончанию служб в православных храмах
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Автобусы будут ждать пассажиров в 2.00.Автобусы будут ждать пассажиров в 2.00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

28 апреля в Казани по окончании пасхальной службы будет организована спецподача транспорта. На остановочном пункте «Центральный стадион» к 2.00 будет сосредоточено 8 автобусов и один троллейбус.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, обслуживание жителей будет осуществляться в следующих направлениях:

- на улицы Максимова, Ленинградская Авиастроительного района;

- на пр.Х.Ямашева, ул.Чуйкова Ново-Савиновского района;

- на Горьковское Шоссе Кировского района;

- на улицы Декабристов, Восстания Московского района;

- на улицы Танковая, Академика Парина, Дубравная, Академика Завойского, Габишева Приволсжкого района;

- в жилой массив Дербышки, микрорайон Азино-1 Советского района.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане экс-чиновника будут судить за махинации с землей на 2 миллиона рублей
Казанцы начали сдавать макулатуру, чтобы помощь изъятому у наркоторговцев тигренку Луне, которая слепнет
В Казани появятся сувениры с визуальным брендом города
В майские праздники 2019 в Казани впервые организуют Пасхальную ярмарку
В Чувашии 20-летний водитель без прав сел за руль, вылетел в кювет и погиб
В Казани до 16 октября перекроют движение на улице Рахматуллина
В Татарстане легковушка врезалась в дорожную технику: пострадали три человека
Первым замглавы Минздрава Татарстана стал Альмир Абашев
В ночь на 23 апреля в Марий Эл перекроют движение на участке дороги «Йошкар-Ола-Уржум»
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза
В Татарстане в аварии погиб сотрудник издания "Вечерняя Казань" Ренат Зиганшин
На проведение в Казани Worldskills 2019 из федерального бюджета направят 4,6 миллиарда рублей
В Марий Эл женщина-водитель во дворе дома наехала на коляску с годовалым ребенком
Проект по благоустройству набережной озера Кабан в Казани выиграл премию американской Ассоциации планирования
Татарстанские спасатели помогли ветерану войны, застрявшему между диваном и стеной
ВТБ подводит итоги первого корпоративного стартап-акселератора
Микроавтобус из Чувашии попал в ДТП в Нижнем Новгороде, пострадали шесть человек
"Прогнозируется существенная погодная аномалия": Казанцев предупредили о скорой перемене погоды
В Казани с 27 апреля начнут работать шесть садоводческих маршрутов
Футболисты ульяновской "Волги" сыграют в футболках с изображением Ленина
В Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика»
В Казани и селе Сокуры более 300 бывших осужденных приняли участие в субботнике