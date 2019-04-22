В пасхальную ночь из центра Казани запустят дополнительные автобусы
28 апреля в Казани по окончании пасхальной службы будет организована спецподача транспорта. На остановочном пункте «Центральный стадион» к 2.00 будет сосредоточено 8 автобусов и один троллейбус.
Как сообщили в городском комитете по транспорту, обслуживание жителей будет осуществляться в следующих направлениях:
- на улицы Максимова, Ленинградская Авиастроительного района;
- на пр.Х.Ямашева, ул.Чуйкова Ново-Савиновского района;
- на Горьковское Шоссе Кировского района;
- на улицы Декабристов, Восстания Московского района;
- на улицы Танковая, Академика Парина, Дубравная, Академика Завойского, Габишева Приволсжкого района;
- в жилой массив Дербышки, микрорайон Азино-1 Советского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU