В пасхальную ночь из центра Казани запустят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-22T17:37:28+03:00

Автобусы будут ждать пассажиров в 2.00. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Они выйдут на маршруты по окончанию служб в православных храмах

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28 апреля в Казани по окончании пасхальной службы будет организована спецподача транспорта. На остановочном пункте «Центральный стадион» к 2.00 будет сосредоточено 8 автобусов и один троллейбус.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, обслуживание жителей будет осуществляться в следующих направлениях:

- на улицы Максимова, Ленинградская Авиастроительного района;

- на пр.Х.Ямашева, ул.Чуйкова Ново-Савиновского района;

- на Горьковское Шоссе Кировского района;

- на улицы Декабристов, Восстания Московского района;

- на улицы Танковая, Академика Парина, Дубравная, Академика Завойского, Габишева Приволсжкого района;

- в жилой массив Дербышки, микрорайон Азино-1 Советского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU