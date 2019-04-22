В Казани с 27 апреля начнут работать шесть садоводческих маршрутов

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-22T14:01:04+03:00

Автобусы будут курсировать с 6.00 до 21.00

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С 27 апреля в Казани открывается движение шести сезонных садоводческих маршрутов. Об этом рассказал зампредседателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.

Автобусы будут курсировать с 6.00 до 21.00 по следующим направлениям:

маршрут №39с – Станционные Дербышки от остановки «Ветеринарный институт»;

маршрут №41 – садовое общество «Щербаковка» от остановки «39-й квартал»;

маршрут №92с – Дальние Сады от остановки «ДК Ленина»;

маршрут №101с – садоводческое общество «Текстильщик» от остановки «Ул.Горьковское шоссе»;

маршрут №109с – Новое Шигалеево от остановки «Советская площадь»;

маршрут №111с – Жиркомбинат от остановки «Пр.Победы».

Тарифы на сезонные маршруты Казани устанавливаются непосредственно перевозчиками исходя из их финансовых возможностей и в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам о предельных максимальных тарифах в пригородном сообщении за километр пробега, с предоставлением права проезда по льготному проездному билету.

ИСТОЧНИК KP.RU