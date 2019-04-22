2019-04-22T15:45:19+03:00
Общество

Проект по благоустройству набережной озера Кабан в Казани выиграл премию американской Ассоциации планирования

Особую роль в победе сыграли экологические решения, принятые при строительстве пространства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/nataliafishmanФото: instagram.com/nataliafishman
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Помощница президента Татарстана Наталия Фишман порадовала жителей Казани новостью о том, что проект по благоустройству набережной озера Кабан в Казани выиграл премию американской Ассоциации планирования International Planning Excellence Awards 2019. Награду была присуждена в номинации Grand Award for Urban Design/Kevin Lynch Award.

- Набережная Кабана – самый тяжелый и в то же время мой самый любимый проект. И как же приятно, что именно он получил мировое признание. Пока мы реализовали только первый этап благоустройства и уже получили за него международную награду в области планирования, - сообщила Фишман на своей соцстранице.

Особую роль в победе сыграли экологические решения, которые были приняты при строительстве общественного пространства. Так, во время ремонта набережной использовались натуральные материалы, был открыт доступ к воде и отказ от очистных сооружений в пользу технологии самоочищения водоема

Фишман отметила, что это победа не только для Татарстана, но и для России. Ведь набережная озера Кабан в Казани стала первым проектом, получившим соответствующую премию американской Ассоциации планирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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