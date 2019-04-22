В Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-22T13:29:22+03:00

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18 апреля в Республике Татарстан стартовала акция «Красная гвоздика». Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам.

Красная гвоздика — символ памяти и традиционный подарок ветеранам на День Победы. Из года в год 9 мая мы встречаемся у Вечного огня, чтобы почтить память павших во время войны — память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сегодня мывидели мирное небо над головой. Время идет, и с каждым годом возможностей подарить ветерану живой цветок 9 мая становится все меньше, как итех, кто еще хранит живые воспоминания о годах войны.Всероссийская акция «Красная гвоздика» проходит под девизом «Я помню. Я помогаю» - она позволяет сохранить воспоминания о героях, которые есть в каждой семье, и помогает ветеранам улучшить качество их жизни. Мы можем больше, чем просто помнить. Мы можем действовать.

Приобрести значок «Красная гвоздика» может каждый россиянин в 85 регионах страны. Акция проводится благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» и охватывает не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие наши соотечественники. Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».

«День Победы олицетворяет величие, славу и силу духа нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Это святой символ верности Родине, живущей в каждом из нас, символ единства нашего народа и его безграничной преданности своим корням и своей истории. Во имя Отечества наши отцы, деды, братья — наши предки во все времена были доблестны и отважны, поражая весь мир своим мужеством и сплоченностью. Акция «Красная гвоздика» призывает помнить бессмертный подвиг, чтить память павших за Родину на разных этапах ее истории и почитать ветеранов. Памяти павших будем достойны! Пока мы можем, пока это в наших силах — давайте помнить, давайте действовать», — говорит Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

Как это работает

Красная гвоздика — это всенародный символ памяти павших героев и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Каждый год с мая по июнь благотворительный фонд «Память поколений» распространяет значки с изображением цветка под девизом «Я помню. Я помогаю» и направляет вырученные средства на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке. Неоценимый вклад в реализацию акции прошлого года внесли участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В этом году к юным добровольцам присоединятся «серебряные» волонтеры. Они будут помогать как в распространении значков, так и в оказании помощи ветеранам.

В этом году к акции «Красная гвоздика» в 19 регионах присоединилось добровольческое движение «Серебряное» волонтерство — проект федеральной программы «Молоды душой», которая направлена на развитие добровольчества среди граждан старше 50 лет.

Где купить значок?

С 1 мая по 22 июня добровольцы с коробками с символикой БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» будут распространять значки в 85 регионах России в скверах, парках и на самых многолюдных улицах своих городов. Волонтеры примут участие в мемориальных акциях, которые пройдут в День Победы, 9 мая, и в День Памяти и скорби, 22 июня. Пожертвовать деньги в пользу ветеранов и получить «Красную гвоздику» все желающие смогут и во время шествия «Бессмертного полка». Уже сейчас значки можно приобрести в крупных торговых сетях, которые присоединились к поддержке акции в 2019 году*.

«Красная гвоздика» в твоем городе в цифрах

В 2018 году благотворительная акция проходила в 80 субъектах. Фонду «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» удалось реализовать более 2 миллионов значков, которые продавались в более чем 52 тысячах торговых точек по всей стране. Общая сумма, собранная во время акции в прошлом году, превысила20 миллионов рублей. Адресную поддержку получили не только ветераны, но и специализированные госпитали для ветеранов войн в различных регионах.

В Республике Татарстан за время существования акции удалось оказать помощь 42 ветеранам на сумму более 1 миллиона рублей.

О Благотворительном фонде «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи взрослой категории граждан — ветеранам боевых действий. Фонд помогает ветеранам всех войн и конфликтов, в которых принимала участие

наша страна. Фонд основан 22 июня 2015 года и за время своего существования оказал помощь более чем 8 500 ветеранам на сумму порядка 544 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU