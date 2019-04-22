2019-04-22T14:44:12+03:00
Происшествия

Микроавтобус из Чувашии попал в ДТП в Нижнем Новгороде, пострадали шесть человек

Трое из получивших травмы доставлены в больницы, еще три человека от госпитализации отказались
Лика ИСАЕВА
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В аварии пострадали шесть человекВ аварии пострадали шесть человекФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Авария с участием микроавтобуса с госномерами Чувашии и грузового автомобиля произошла в Московском районе Нижнего Новгорода в понедельник, 22 апреля, в 1.00. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречку.

По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек. Все они - пассажиры микроавтобуса. Трое из них были доставлены в больницы города, еще трое от госпитализации отказались.

По предварительным данным, в микроавтобусе возвращались из Москвы жители республики, находящиеся там на заработках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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