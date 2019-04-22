В Чувашии 20-летний водитель без прав сел за руль, вылетел в кювет и погиб
В понедельник, 22 апреля, в 4.52 на 58-километре автодороги «Аниш» в Канашском районе Чувашии произошло ДТП.
20-летний уроженец Янтиковского района за рулем «четырнадцатой» не справился с управлением и, вылетев в кювет, опрокинулся. От полученных травм парень скончался на месте.
Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший юноша не имел автомобильных прав. Сейчас по факту данного ДТП проводится проверка.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»