2019-04-22T19:07:40+03:00
Происшествия

В Чувашии 20-летний водитель без прав сел за руль, вылетел в кювет и погиб

ДТП произошло рано утром 22 апреля на 58 километре автодороги «Аниш» в Канашском районе [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 апреля, в 4.52 на 58-километре автодороги «Аниш» в Канашском районе Чувашии произошло ДТП.

20-летний уроженец Янтиковского района за рулем «четырнадцатой» не справился с управлением и, вылетев в кювет, опрокинулся. От полученных травм парень скончался на месте.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший юноша не имел автомобильных прав. Сейчас по факту данного ДТП проводится проверка.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане экс-чиновника будут судить за махинации с землей на 2 миллиона рублей
Казанцы начали сдавать макулатуру, чтобы помощь изъятому у наркоторговцев тигренку Луне, которая слепнет
В Казани появятся сувениры с визуальным брендом города
В майские праздники 2019 в Казани впервые организуют Пасхальную ярмарку
В Казани до 16 октября перекроют движение на улице Рахматуллина
В Татарстане легковушка врезалась в дорожную технику: пострадали три человека
Первым замглавы Минздрава Татарстана стал Альмир Абашев
В пасхальную ночь из центра Казани запустят дополнительные автобусы
В ночь на 23 апреля в Марий Эл перекроют движение на участке дороги «Йошкар-Ола-Уржум»
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза
В Татарстане в аварии погиб сотрудник издания "Вечерняя Казань" Ренат Зиганшин
На проведение в Казани Worldskills 2019 из федерального бюджета направят 4,6 миллиарда рублей
В Марий Эл женщина-водитель во дворе дома наехала на коляску с годовалым ребенком
Проект по благоустройству набережной озера Кабан в Казани выиграл премию американской Ассоциации планирования
Татарстанские спасатели помогли ветерану войны, застрявшему между диваном и стеной
ВТБ подводит итоги первого корпоративного стартап-акселератора
Микроавтобус из Чувашии попал в ДТП в Нижнем Новгороде, пострадали шесть человек
"Прогнозируется существенная погодная аномалия": Казанцев предупредили о скорой перемене погоды
В Казани с 27 апреля начнут работать шесть садоводческих маршрутов
Футболисты ульяновской "Волги" сыграют в футболках с изображением Ленина
В Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика»
В Казани и селе Сокуры более 300 бывших осужденных приняли участие в субботнике