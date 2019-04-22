В Чувашии 20-летний водитель без прав сел за руль, вылетел в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-22T19:07:40+03:00

ДТП произошло рано утром 22 апреля на 58 километре автодороги «Аниш» в Канашском районе [фото]

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В понедельник, 22 апреля, в 4.52 на 58-километре автодороги «Аниш» в Канашском районе Чувашии произошло ДТП.

20-летний уроженец Янтиковского района за рулем «четырнадцатой» не справился с управлением и, вылетев в кювет, опрокинулся. От полученных травм парень скончался на месте.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший юноша не имел автомобильных прав. Сейчас по факту данного ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU