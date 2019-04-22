В Марий Эл рыбак заблудился между островами и вызвал спасателей
В службу спасения поздно вечером в субботу, 20 апреля, позвонил 36-летний мужчина и рассказал, что не может найти дорогу домой. Сам он сильно замерз и нуждается в эвакуации.
Оказалось, мужчина отправился на своей лодке обкатывать новый мотор. Все это происходило на Волге, в Мариинско-Посадском районе республики, возле деревни Ураково. Там между островами и заблудился рыбак.
На помощь выехали спасатели Марийского аварийно-спасательного отряда республики. Они в 2.15 уже 21 апреля отыскали замерзающего возле деревни Шелангуш Звениговского района Марий Эл, и доставили его на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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