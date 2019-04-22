В Марий Эл женщина-водитель во дворе дома наехала на коляску с годовалым ребенком
Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Параньга на улице Молодежной возле многоквартирного жилого дома. Там во дворе со своей годовалой дочерью гуляла местная жительница. Ребенок находился в коляске, и мама стояла в нескольких шагах от нее, когда на детскую коляску наехала иномарка "Тойота", которой управляла 21-летняя женщина-водитель.
Девочку с травмами увезли в больницу, в отношении предполагаемой виновницы ДТП составлены несколько административных протоколов: за превышение безопасной скорости во время движения во дворе дома, за наезд на препятствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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