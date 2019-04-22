2019-04-22T11:31:36+03:00
Спорт

Казанский "Зенит обыграл самого неудобного соперника

Подопечные Владимира Алекно выиграли первый матч полуфинала чемпионата России у новоуренгойского "Факела"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит-Казань".Фото: ВК "Зенит-Казань".
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"Факел" из Нового Уренгоя в этом сезоне совершил настоящий прорыв. Команда впервые пробилась в полуфинал чемпионата России. Еще один важный момент - "Факел" за сезон дважды обыграл казанский "Зенит" - в чемпионате страны и на клубном чемпионате мира. Так что именно новоуренгойцы могут считать себя самым неудобным соперником для "Зенита".

Впрочем, на сей раз навязать серьезную борьбу фавориту "Факел" не сумел. В первой партии "Зенит" сразу же ушел в отрыв и сумел довести сет до победы - 25:22. Вот втором игровом отрезке гости смогли оказать сопротивление. Волейболисты "Факела" даже вели 15:10, но казанцы смогли догнать соперников, а в концовке вырвать победу - 26:24.

В третьей партии борьбы не получилось. Казанцы выиграли сет 25:19, а вместе с ним и матч 3:0. Ответная игра пройдет 25 апреля в Новом Уренгое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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