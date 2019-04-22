В Казани и селе Сокуры более 300 бывших осужденных приняли участие в субботнике

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-22T13:17:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 апреля, более 300 бывших осужденных убрали три участка в Авиастроительном районе Казани, а также участок в селе Сокуры в Лаишевском районе Татарстана. Субботник прошел на добровольных началах. Его инициаторами выступили уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и руководитель Центра социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных, член Общественного совета при УФСИН Азат Гайнутдинов.

По словам Сарии Сабурской, такое отношение к труду, желание сделать что-то полезное для общества говорит о том, что эти люди действительно встали на путь исправления.

ИСТОЧНИК KP.RU