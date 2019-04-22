В Казани и селе Сокуры более 300 бывших осужденных приняли участие в субботнике
Уборка прошла на добровольных началах
Фото: пресс-служба УФСИН России по Татарстану
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В субботу, 20 апреля, более 300 бывших осужденных убрали три участка в Авиастроительном районе Казани, а также участок в селе Сокуры в Лаишевском районе Татарстана. Субботник прошел на добровольных началах. Его инициаторами выступили уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и руководитель Центра социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных, член Общественного совета при УФСИН Азат Гайнутдинов.
По словам Сарии Сабурской, такое отношение к труду, желание сделать что-то полезное для общества говорит о том, что эти люди действительно встали на путь исправления.
ИСТОЧНИК KP.RU