2019-04-22T11:17:57+03:00
Происшествия

В Казани возбудили уголовное дело по факту гибели во время пожара 6 человек

Среди погибших мальчики 11-ти, 9-ти лет и девятимесячная девочка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На месте пожара работали эксперты-криминалистыНа месте пожара работали эксперты-криминалистыФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

СУ СКР Татарстана после проведения доследственной проверки и осмотра места происшествия принял решение о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту пожара в частном доме, где погибли шесть человек.

Напомним, что пожар начался 21 апреля в 23.33 на улице Пестеля в Авиастроительном районе столицы Татарстана. В доме проживала семья из шести человек - 64-летняя хозяйка, ее 36-летняя дочь с 34-летним мужем и трое их детей - сыновьями 11-ти и 9-ти лет, и девятимесячной дочерью.

- По предварительным данным, смерть членов семьи наступила в результате отравления продуктами горения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Причина пожара устанавливается. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Микроавтобус из Чувашии попал в ДТП в Нижнем Новгороде, пострадали шесть человек
"Прогнозируется существенная погодная аномалия": Казанцев предупредили о скорой перемене погоды
В Казани с 27 апреля начнут работать шесть садоводческих маршрутов
Футболисты ульяновской "Волги" сыграют в футболках с изображением Ленина
В Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика»
В Казани и селе Сокуры более 300 бывших осужденных приняли участие в субботнике
В Марий Эл рыбак заблудился между островами и вызвал спасателей
В Чувашии под колеса автомобиля на "зебре" попал третьеклассник
«Гибель людей – всегда чудовищная трагедия»: Муфтий Татарстана выразил соболезнования жертвам теракта на Шри-Ланке
ВТБ Капитал Инвестиции запускает ПИФы в мобильном приложении Почта Банка
Казанский "Зенит обыграл самого неудобного соперника
В Казани во время пожара в бане погиб мужчина
С 1 мая в Чувашии устанавливается особый противопожарный режим
В Казани на байкера с поддельными правами возбудили уголовное дело
В Татарстане с начала года поступило более 1,6 тысяч жалоб на незаконные свалки
В Марий Эл во время пожара погибла семья с ребенком
В Казани рассказали, где смогут найти работу предпенсионеры
Чебоксарские полицейские задержали серийных магазинных воров-«спортсменов»
В Татарстане впервые удалили у женщины часть печени с опухолью, которая поразила 60% органа
В понедельник днем татарстанцев ожидает до +18 градусов
В Набережных Челнах легковушка протаранила фуру: на дорогу вылилось топливо
На строительство детсада в Казани на улице профессора Камая готовы потратить 235 миллионов рублей
В Марий Эл двух братьев будут судить за жестокое избиение гаишников
На пожаре в Нижнекамске ожоги получили 17 человек: транспортировка очередного пострадавшего прошла без ухудшения его состояния
Глава Минсельхоза Татарстана: «Мы должны создавать достойные условия жизни на селе»