В Казани возбудили уголовное дело по факту гибели во время пожара 6 человек

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-22T11:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

СУ СКР Татарстана после проведения доследственной проверки и осмотра места происшествия принял решение о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту пожара в частном доме, где погибли шесть человек.

Напомним, что пожар начался 21 апреля в 23.33 на улице Пестеля в Авиастроительном районе столицы Татарстана. В доме проживала семья из шести человек - 64-летняя хозяйка, ее 36-летняя дочь с 34-летним мужем и трое их детей - сыновьями 11-ти и 9-ти лет, и девятимесячной дочерью.

- По предварительным данным, смерть членов семьи наступила в результате отравления продуктами горения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Причина пожара устанавливается. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU