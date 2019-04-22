2019-04-22T12:07:06+03:00
Общество

«Гибель людей – всегда чудовищная трагедия»: Муфтий Татарстана выразил соболезнования жертвам теракта на Шри-Ланке

Серию терактов он назвал зверским нападением, будто нацеленным на истребление религиозного меньшинства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службыФото: из материалов пресс-службы
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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин не смог оставить без внимания серию терактов на Шри-Ланке. Напомним, в воскресенье, 23 апреля, прямо на Пасху в двух городах тропического острова острове в двух храмах и трех гостиницах прогремели взрывы. Убиты оказались порядка 290 человек и свыше 500 получили ранения.

Камиль хазрат Самингуллин назвал нападение зверским, а любую гибель людей – чудовищной трагедией.

- Не имеет никакого значения, какую веру исповедуют убийцы и их жертвы: гибель людей — всегда чудовищная трагедия, и мы яростно осуждаем действия всех террористов, независимо от того, против кого их действия направлены, - написал председатель ДУМ РТ на своей соцстранице.

После, муфтий выразил соболезнования семьям жертв терактов. Также заметил, что нападение было совершено с особой циничностью, ненавистью и было будто нацелено на истребление религиозного меньшинства, проживающего на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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