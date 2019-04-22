В Чувашии под колеса автомобиля на "зебре" попал третьеклассник

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-22T12:23:07+03:00

Мальчика с травмами увезли в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля примерно в 7.30 на улице Советской в Новочебоксарске. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, находящегося на "зебре".

В результате наезда ученик третьего класса одной из школ Новочебоксарска получил множественные травмы и доставлен в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Водитель с места ДТП не скрывался, на него составлены административные протоколы за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU