В Чувашии под колеса автомобиля на "зебре" попал третьеклассник
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля примерно в 7.30 на улице Советской в Новочебоксарске. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки грубо нарушил правила дорожного движения - он не пропустил пешехода, находящегося на "зебре".
В результате наезда ученик третьего класса одной из школ Новочебоксарска получил множественные травмы и доставлен в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Водитель с места ДТП не скрывался, на него составлены административные протоколы за нарушение ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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