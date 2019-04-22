В Казани во время пожара в бане погиб мужчина
Дым над частной кирпичной баней и гаражом на улице Привольной в селе Константиновка заметил прохожий в воскресенье, 21 апреля, в 9.57. Приехавшие на вызов огнеборцы установили, что гараж и баня находятся под одной крышей, с чердака валят густые клубы дыма, дверь открыта, но о помощи никто не просит.
С огнем быстро справились, но во время разбора завалов обнаружили тело 63-летнего пенсионера.
- Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»