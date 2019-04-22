В Казани во время пожара в бане погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-22T10:48:29+03:00

Во время пожара погиб пенсионер Фото: Из материалов пресс-службы

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Дым над частной кирпичной баней и гаражом на улице Привольной в селе Константиновка заметил прохожий в воскресенье, 21 апреля, в 9.57. Приехавшие на вызов огнеборцы установили, что гараж и баня находятся под одной крышей, с чердака валят густые клубы дыма, дверь открыта, но о помощи никто не просит.

С огнем быстро справились, но во время разбора завалов обнаружили тело 63-летнего пенсионера.

- Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU