В Казани на байкера с поддельными правами возбудили уголовное дело
Во время патрулирования Кировского района столицы Татарстана сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл, водитель которого представил им свои документы. Но опытный сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД Казани сразу заметил, что водительское удостоверение у 57-летнего мужчины с признаками подделки.
Удостоверение отправили на экспертизу, байкера - в полицию, а мотоцикл на спецстоянку. Вывод экспертов - мужчина пользовался поддельными водительскими правами.
- В отношении мужчины, представившего поддельные водительские права, возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо поддельных документов", - сообщил "КП-Казань" командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Ему грозит арест до шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»