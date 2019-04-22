2019-04-22T10:03:51+03:00
Происшествия

В Казани на байкера с поддельными правами возбудили уголовное дело

Мотоцикл находится на спецстоянке
Лика ИСАЕВА
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Мотоциклист предъявил поддельные праваМотоциклист предъявил поддельные праваФото: Лика ИСАЕВА
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Во время патрулирования Кировского района столицы Татарстана сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл, водитель которого представил им свои документы. Но опытный сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД Казани сразу заметил, что водительское удостоверение у 57-летнего мужчины с признаками подделки.

Удостоверение отправили на экспертизу, байкера - в полицию, а мотоцикл на спецстоянку. Вывод экспертов - мужчина пользовался поддельными водительскими правами.

- В отношении мужчины, представившего поддельные водительские права, возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо поддельных документов", - сообщил "КП-Казань" командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Ему грозит арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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