В Татарстане с начала года поступило более 1,6 тысяч жалоб на незаконные свалки

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-22T09:39:28+03:00

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С начала года в общественную приемную минэкологии и природных ресурсов Татарстана уже от неравнодушных жителей региона поступило 1646 сообщений и незаконных свалках или иных нарушениях, связанных с природой и экологией.

Активисты-экологи предпочитают сообщать о выявленных нарушениях через мобильные приложения "Школьный эко-патруль" - всего принято 621 заявка о проведении проверки по адресам выявленных нарушений. 225 сообщений отправлено по системе "Народный контроль", 335 сообщений по каналам связи WhatsApp, Telegram, Eco.signal, "Горячая телефонная линия". Во время личных приемов граждан и через приемную минэкологии Татарстана поступило 465 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU