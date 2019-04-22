В Татарстане с начала года поступило более 1,6 тысяч жалоб на незаконные свалки
С начала года в общественную приемную минэкологии и природных ресурсов Татарстана уже от неравнодушных жителей региона поступило 1646 сообщений и незаконных свалках или иных нарушениях, связанных с природой и экологией.
Активисты-экологи предпочитают сообщать о выявленных нарушениях через мобильные приложения "Школьный эко-патруль" - всего принято 621 заявка о проведении проверки по адресам выявленных нарушений. 225 сообщений отправлено по системе "Народный контроль", 335 сообщений по каналам связи WhatsApp, Telegram, Eco.signal, "Горячая телефонная линия". Во время личных приемов граждан и через приемную минэкологии Татарстана поступило 465 обращений.
ИСТОЧНИК KP.RU