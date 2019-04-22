В Марий Эл во время пожара погибла семья с ребенком

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-22T09:21:38+03:00

В огне погибли три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок Фото: Из материалов пресс-службы

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Сильный пожар произошел 21 апреля, в субботу, ночью в деревне Шелангуш Звениговского района республики. Сгорел дом, в котором находилась семья с несовершеннолетним ребенком. Это строение семья использовала как летний домик. Во время тушения огня и разборов завалов были обнаружены тело всех трех погибших.

По факту пожара и гибели трех человек СУ СКР Марий Эл возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводятся следственные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU