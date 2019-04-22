В Казани рассказали, где смогут найти работу предпенсионеры
О том, где казанцы предпенсионного возраста смогут найти себе работу, рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии города. Директор Центра занятости населения Казани Марат Хайруллин объяснил, что в городе свыше 664 тысячи человек трудового возраста. Но вместе с тем незначительно возрасла безработица. В Казани уровень безработицы не превышает1%.
Наибольшее число безработных зарегистрировано в Советском, Приволжском районах. Большинство из них встали на учет в службу занятости.
170 школьников проходят подготовку создания собственного бизнеса.
Для граждан предпенсионного возраста организованы ярмарки вакансий, где смогут подобрать себе вакансию и инвалиды. С работадателями проводятся работы по разъяснению законодательство о том, что запрещено отказывать в работе претенденту на основании возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU