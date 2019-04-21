В понедельник днем татарстанцев ожидает до +18 градусов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-21T15:13:02+03:00

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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 22 апреля, днем в республике будет без осадков, а максимальная температура воздуха составит от +13 до +18 градусов (в Казани от +15 до +17). Обещается слабый ветер.

В последующие дни ситуация практически не изменится. Так, 23 апреля днем в Татарстане может пройти всего лишь небольшой дождь, да и то только местами. При этом максимум что могут показать столбики термометров, так это от +11 до +16 градусов.

В среду, 24 апреля, утром и днем местами сохраняется вероятность небольших осадков в виде дождя. Максимальная температура в светлое время суток составит от +12 до +17 градусов. Ветер умеренный.

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ИСТОЧНИК KP.RU