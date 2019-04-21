На строительство детсада в Казани на улице профессора Камая готовы потратить 235 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-21T13:17:49+03:00

Здание должны построить к 30 ноября этого года.

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На сайте госзакупок опубликован тендер на строительство нового детсада в Приволжском районе Казани на улице профессора Камая. Согласно документам, из бюджета Татарстана на это готовы выделить чуть более 235 миллионов рублей.

Дошкольное учреждение должно занять площадь порядка восьми тысяч квадратных метров. Участок находится между многоэтажками ЖК «Романтик» и частными домами. Сам же детсад рассчитан на 12 групп, в каждой до 20 воспитанников.

Фото: скриншот

Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 6 мая. Сами торги пройдут 13-го числа того же месяца. Их победитель должен сдать объект к 30 ноября этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU