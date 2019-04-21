СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-21T17:11:12+03:00

Парень с девушкой могли промышлять не только в торговых центрах столицы Чувашии [видео]

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В январе этого года в полицию Чебоксар стали поступать заявления от магазинов спортивной одежды. Из их павильонов, расположенных в торговых центрах города, кто-то украл товара на 30 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка пришли к выводу, что к кражам могут быть причастны парень с девушкой. Именно после их посещения из магазинов пропали кроссовки, спортивные брюки и джемпера.

Парочку вычислили и задержали в Ульяновске. К этому моменту 26-летние воры-«спортсмены» помещены под стражу.

- Оказалось, что эти парень с девушкой ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время правоохранители из соседней республики устанавливают их причастность к совершению схожих преступлений и выясняют места сбыта краденного, - сообщают в МВД Чувашии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704446" frameborder="0"></iframe> Чебоксарские полицейские задержали серийных магазинных воров-«спортсменов». Автор: МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU