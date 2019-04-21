В Татарстане впервые удалили у женщины часть печени с опухолью, которая поразила 60% органа

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-21T16:22:49+03:00

Новый метод позволил пациентке быстрее других восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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У 30-летней жительницы Казани во время диспансеризации была обнаружена опухоль в печени. Она поразила 60% органа.

Чтобы его сохранить врачи Республиканской клинической больницы приняли решение о срочно операции. Нужно было удалить правую долю печени.

Это была первая сделанная в Татарстане подобная лапароскопическая правосторонняя гемигепатэктомия. Дело в том, что до этого такие операции проводились только с помощью разрезов.

Здесь же новый метод позволил пациентке быстрее других восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Операция длилась четыре часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU