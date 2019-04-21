В Марий Эл двух братьев будут судить за жестокое избиение гаишников

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-21T12:12:49+03:00

Утверждается, что они напали на полицейских, чтобы их знакомые пьяные водители успели убежать

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На скамье подсудимых вскоре окажутся 23-х и 26-ти летние братья. Они обвиняются в жестоком избиении полицейских.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 15 февраля этого года в поселке Советский компания молодых людей выпивала в местном кафе. После застолья они на двух машинах поехали прочь, но были остановлены сотрудниками ГИБДД.

Во время разбирательства пьяные водители решили попросту сбежать. Им на помощь пришли их пассажиры, с которыми они выпивали в кафе. Так, пока мужчины скрывались, те самые двое братьев напали на полицейских. Повалили их на землю и били ногами по голове. Сотрудников ГИБДД спасли их коллеги, которые прибыли к ним на помощь.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU