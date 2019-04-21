2019-04-21T12:12:49+03:00
Происшествия

В Марий Эл двух братьев будут судить за жестокое избиение гаишников

Утверждается, что они напали на полицейских, чтобы их знакомые пьяные водители успели убежать
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Нападение произошло в феврале этого года. Фото: СУ СКР Марий Эл.Нападение произошло в феврале этого года. Фото: СУ СКР Марий Эл.
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых вскоре окажутся 23-х и 26-ти летние братья. Они обвиняются в жестоком избиении полицейских.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 15 февраля этого года в поселке Советский компания молодых людей выпивала в местном кафе. После застолья они на двух машинах поехали прочь, но были остановлены сотрудниками ГИБДД.

Во время разбирательства пьяные водители решили попросту сбежать. Им на помощь пришли их пассажиры, с которыми они выпивали в кафе. Так, пока мужчины скрывались, те самые двое братьев напали на полицейских. Повалили их на землю и били ногами по голове. Сотрудников ГИБДД спасли их коллеги, которые прибыли к ним на помощь.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане впервые удалили у женщины часть печени с опухолью, которая поразила 60% органа
В понедельник днем татарстанцев ожидает до +18 градусов
В Набережных Челнах легковушка протаранила фуру: на дорогу вылилось топливо
На строительство детсада в Казани на улице профессора Камая готовы потратить 235 миллионов рублей
На пожаре в Нижнекамске ожоги получили 17 человек: транспортировка очередного пострадавшего прошла без ухудшения его состояния
Глава Минсельхоза Татарстана: «Мы должны создавать достойные условия жизни на селе»
Для Старо-Татарской слободы в Казани сделают карту запахов
С понедельника в Казани полностью перекроют улицу Зеленая
Минздрав Татарстана последние сведения о пострадавших во время пожара
Узнав, что муж подал на развод, татарстанка рассказала полиции о его тайном хобби
В Чувашии огонь перекинулся на кладбище во время пала сухой травы
В Казань на вертолете перевезут еще четверых пострадавших во время пожара в Нижнекамске
В МЧС Татарстана рассказали о гидрологической обстановке в регионе
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Игры разумов"
Водитель, по вине которого погибли 12 человек в Чувашии, отправится в колонию на 5.5 лет
Татарский театр кукол "Экият" успешно гастролирует в Москве
Росгвардейцы Марий Эл стали донорами
В Татарстане из-за пожара, где пострадали 9 человек, возбудили уголовное дело
В Марий Эл девятилетний мальчик случайно поджег квартиру
В Татарстане иностранца, обманувшего знакомых на 2 миллиона рублей, приговорили к колонии
В Йошкар-Оле байкер на спортивном мотоцикле врезался в автомобиль "Лада Гранта"
День Победы 2019 в Казани: к 9 мая в городе соткут 5 миллионов метров георгиевской ленты
Жителя Чувашии, который надругался над пенсионеркой и сбежал по снегу в одних носках, приговорили к колонии
В Марий Эл продолжают искать 59-летнего мужчину, который пропал около двух недель назад
В Казани пьяного мужчину на ночь закрыли в магазине
«Примите меры, пока беды не случилось»: в Набережных Челнах возле школы обрушился погреб