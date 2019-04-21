На пожаре в Нижнекамске ожоги получили 17 человек: транспортировка очередного пострадавшего прошла без ухудшения его состояния

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-21T11:59:24+03:00

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Как сообщает Минздрав Татарстана по данным на это воскресенье 6 пострадавших на пожаре в Нижнекамске сейчас находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии РКБ в Казани. Транспортировка последнего из них прошла без ухудшений для него. Их состояние оценивается врачами, как тяжелое.

- В БСМП Набережных Челнов находятся трое пострадавших: два человека в состоянии тяжелой степени тяжести, один пациент остается в крайне тяжелом состоянии. В Нижнекамской ЦРМБ три человека в состоянии тяжелой степени тяжести, состояние двух пострадавших оценивается как средней степени. Трое пострадавших тяжелой степени тяжести были доставлены наземным транспортом из БСМП Набережных Челнов для дальнейшего лечения в Уфе в горбольнице №18, как жители Башкортостана. Транспортировка прошла без ухудшения состояния, - отмечают на данный момент в Минздраве Татарстана.

Напомним, пожар на промбазе в Нижнекамке произошел 19 апреля. Во время ремонта на заводе изопрена-мономера на установке БК-3 произошел хлопок, после которого началось факельное горение. Пострадали 17 человек. Они получили ожоги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/704367" frameborder="0"></iframe> Видео пожара на промзоне Нижнекамска.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU