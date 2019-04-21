2019-04-21T11:30:52+03:00
Общество

Глава Минсельхоза Татарстана: «Мы должны создавать достойные условия жизни на селе»

По инициативе с ведомства сейчас разрабатывается программа по обеспечению людей там жильем
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: agro.tatarstan.ruФото: agro.tatarstan.ru
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На пленарном заседании республиканского форума сельской молодежи в Минсельхозе Татарстана глава ведомства Марат Ахметов отметил, что основа работы на селе - это все же жилье.

- Сегодня существует дисбаланс: 80% жилья строится в городе, а существующая программа социальной ипотеки для сельских жителей недоступна, - отметил министр. - Сохранение молодежи на селе в таких условиях невозможно. Люди вправе жить и работать там, где им лучше и комфортнее. Мы не можем их принуждать.

При этом отмечается, что именно по инициативе Минсельхоза Татарстана на уровне регионального правительства сейчас разрабатывается спецпрограмма по обеспечению населения жильем на селе.

Также на форуме прошло вручение грантов лучшим представителям сельской молодежи Татарстана. Деньги пойдут на реализацию проектов по улучшению инфраструктуры в деревнях для молодого поколения.

- Обновленные молодежные центры должны стать качественным «третьим местом», на которое есть запрос и в крупных городах, и в маленьких деревнях Татарстана. У сидящих в зале особая миссия, более 200 тысяч молодых людей живет в сельской местности. Наша с вами задача – создать все, те условия, для того чтобы молодой человек отвечая на вопрос «где я могу себя реализовать?» находил ответы у себя на территории, - отметил глава республиканского Минмолодежи Дамир Фаттахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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