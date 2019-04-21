2019-04-21T10:22:14+03:00
Общество

Для Старо-Татарской слободы в Казани сделают карту запахов

Это стало возможным благодаря данным полученным от участников квеста по городскому ориентированию, краеведению и экологии
Олег ЛУГОВОЙ
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Участники квеста обошли 20 локаций и фиксировали то, какие запахи ощущаются в той или иной части Старо-Татарской слободы.Участники квеста обошли 20 локаций и фиксировали то, какие запахи ощущаются в той или иной части Старо-Татарской слободы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице Татарстана, а точнее в исторической ее части – Старо-Татарской слободе, прошел квест по городскому ориентированию, краеведению и экологии.

Его участники, помимо всего прочего, стали составителями интерактивной карты запахов района. Команды стартовали от музея Габдуллы Тукая. Они обошли 20 локаций и параллельно с квестом фиксировали то, какие запахи ощущаются в той или иной части Старо-Татарской слободы.

Организаторы акции отмечают, что в старину присутствовали различные лавки ремесленников и шла довольно бойкая торговля. Сейчас все это отсутствует, но осталось озеро Кабан и завод, последний известен казанцам именно источаемыми им запахами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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