С понедельника в Казани полностью перекроют улицу Зеленая

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-21T09:51:19+03:00

Там будут проводить дорожные работы

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В этот понедельник, 22 апреля, автомобилистов в Казани ждет неприятный сюрприз. В городе полностью перекроют движение по улице Зеленая.

Так, она не будет доступна для транспорта вплоть до 6 мая. Ограничение действует на участке от улицы Роща Фрунзе и до улицы Калинина.

Причина этого неудобства для водителей в проведении на том отрезке проезжей части дорожных работ, сообщает городской комитет внешнего благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU