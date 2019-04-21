С понедельника в Казани полностью перекроют улицу Зеленая
Там будут проводить дорожные работы
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В этот понедельник, 22 апреля, автомобилистов в Казани ждет неприятный сюрприз. В городе полностью перекроют движение по улице Зеленая.
Так, она не будет доступна для транспорта вплоть до 6 мая. Ограничение действует на участке от улицы Роща Фрунзе и до улицы Калинина.
Причина этого неудобства для водителей в проведении на том отрезке проезжей части дорожных работ, сообщает городской комитет внешнего благоустройства.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»