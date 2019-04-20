Минздрав Татарстана последние сведения о пострадавших во время пожара

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-20T19:23:59+03:00

Все они находятся в больницах Казани, Набережных Челнах и Нижнекамска

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В больницах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска находятся 17 мужчин, пострадавших во время пожара на одном из заводов на территории промбазы химграда. Напомним, ЧП произошло 19 апреля. Во время пожара пострадали 17 человек.

По состоянию на 17.45 в субботу, 20 апреля министерство здравоохранения Татарстана сообщает:

- В Нижнекамске в больнице остаются пять человек в состоянии средней степени тяжести;

- Один пострадавший был переведен в БСМП Набережных Челнов, двое в ожоговый центр РКБ Казани;

- В БСМП Набережных Челнов остаётся один человек остается в крайне тяжёлом состоянии;

- Трое пострадавших ожидают перевода в Башкортостан по месту проживания;

- Два человека сегодня были доставлены в РКБ Казань, в воскресенье ещё одного пациента планируют перевезти в Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU