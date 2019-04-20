2019-04-20T15:04:48+03:00
Происшествия

В Казань на вертолете перевезут еще четверых пострадавших во время пожара в Нижнекамске

В больницах находятся все 17-ть пострадавших
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пострадавших доставят в КазаньПострадавших доставят в КазаньФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Вертолет Ми-8 МЧС России совершит два рейса для перевозки в Казань четверых пострадавших во время пожара на промзоне в Нижнекамске, который произошел 19 апреля. Напомним, всего во время ЧП пострадали 17 человек. Состояние девятерых оценивается как тяжелое. Они были доставлены в БСМП Набережных Челнов, восемь человек в состоянии средней тяжести были госпитализированы в ЦРБ Нижнекамска. Двух из тех, кого госпитализировали в Набережные Челны, ночью 20 апреля на спецвертолете МЧС России были доставлены в ожоговый центр РКБ Казани.

- Вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета, осуществит санитарную эвакуацию в ожоговый центр РКБ в Казани четырёх пострадавших, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Двух пациентов в ожоговый центр РКБ доставят из Набережных Челнов, ещё двоих - из Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Узнав, что муж подал на развод, татарстанка рассказала полиции о его тайном хобби
В Чувашии огонь перекинулся на кладбище во время пала сухой травы
В МЧС Татарстана рассказали о гидрологической обстановке в регионе
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Игры разумов"
Водитель, по вине которого погибли 12 человек в Чувашии, отправится в колонию на 5.5 лет
Татарский театр кукол "Экият" успешно гастролирует в Москве
Росгвардейцы Марий Эл стали донорами
В Татарстане из-за пожара, где пострадали 9 человек, возбудили уголовное дело
В Марий Эл девятилетний мальчик случайно поджег квартиру
В Татарстане иностранца, обманувшего знакомых на 2 миллиона рублей, приговорили к колонии
В Йошкар-Оле байкер на спортивном мотоцикле врезался в автомобиль "Лада Гранта"
День Победы 2019 в Казани: к 9 мая в городе соткут 5 миллионов метров георгиевской ленты
Жителя Чувашии, который надругался над пенсионеркой и сбежал по снегу в одних носках, приговорили к колонии
В Марий Эл продолжают искать 59-летнего мужчину, который пропал около двух недель назад
В Казани пьяного мужчину на ночь закрыли в магазине
«Примите меры, пока беды не случилось»: в Набережных Челнах возле школы обрушился погреб