В Казань на вертолете перевезут еще четверых пострадавших во время пожара в Нижнекамске

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-20T15:04:48+03:00

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Вертолет Ми-8 МЧС России совершит два рейса для перевозки в Казань четверых пострадавших во время пожара на промзоне в Нижнекамске, который произошел 19 апреля. Напомним, всего во время ЧП пострадали 17 человек. Состояние девятерых оценивается как тяжелое. Они были доставлены в БСМП Набережных Челнов, восемь человек в состоянии средней тяжести были госпитализированы в ЦРБ Нижнекамска. Двух из тех, кого госпитализировали в Набережные Челны, ночью 20 апреля на спецвертолете МЧС России были доставлены в ожоговый центр РКБ Казани.

- Вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета, осуществит санитарную эвакуацию в ожоговый центр РКБ в Казани четырёх пострадавших, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Двух пациентов в ожоговый центр РКБ доставят из Набережных Челнов, ещё двоих - из Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU