2019-04-20T16:11:34+03:00
Происшествия

В Чувашии огонь перекинулся на кладбище во время пала сухой травы

Пламя повредило кресты на могилах
Лика ИСАЕВА
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Пал сухой травы привел к пожару на кладбищеПал сухой травы привел к пожару на кладбищеФото: соцсети
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ЧП произошло в Новочебоксарске во время пала сухой травы, которые организовали неизвестные злоумышленники. Огонь появился в овраге рядом с кладбищем, и постепенно перекинулся на территорию погоста. Сухая трава вспыхнула и позволила распространиться пламени на большом участке.

Очевидцы вызвали пожарных, и огнеборцам удалось остановить распространение огня по территории кладбища.

В результате этого происшествия получили повреждения огнем несколько крестов на могилах. За тлением остатков костра остались наблюдать некоторое время пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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