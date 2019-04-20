В Чувашии огонь перекинулся на кладбище во время пала сухой травы
Пламя повредило кресты на могилах
Пал сухой травы привел к пожару на кладбищеФото: соцсети
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ЧП произошло в Новочебоксарске во время пала сухой травы, которые организовали неизвестные злоумышленники. Огонь появился в овраге рядом с кладбищем, и постепенно перекинулся на территорию погоста. Сухая трава вспыхнула и позволила распространиться пламени на большом участке.
Очевидцы вызвали пожарных, и огнеборцам удалось остановить распространение огня по территории кладбища.
В результате этого происшествия получили повреждения огнем несколько крестов на могилах. За тлением остатков костра остались наблюдать некоторое время пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU
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