В Чувашии огонь перекинулся на кладбище во время пала сухой травы

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-20T16:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Новочебоксарске во время пала сухой травы, которые организовали неизвестные злоумышленники. Огонь появился в овраге рядом с кладбищем, и постепенно перекинулся на территорию погоста. Сухая трава вспыхнула и позволила распространиться пламени на большом участке.

Очевидцы вызвали пожарных, и огнеборцам удалось остановить распространение огня по территории кладбища.

В результате этого происшествия получили повреждения огнем несколько крестов на могилах. За тлением остатков костра остались наблюдать некоторое время пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU