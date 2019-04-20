В МЧС Татарстана рассказали о гидрологической обстановке в регионе

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-20T14:18:38+03:00

В Татарстане подтоплен один мост Фото: Из материалов пресс-службы

Сообщений от населения о подтоплении талыми и грунтовыми водами не поступало

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В МЧС Татарстана рассказали о том, какая гидрологическая обстановка сложилась на территории республики. Выяснилось, что на Куйбышевском водохранилище уровень воды у села Верхний Услон находится на отметке 51,67 метров.

На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды составляет 63,05 метров. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды составляет 53,25 метров.

Продолжается весенний подъем уровня воды на реке Вятке, за прошедшие сутки уровень воды у Вятских Полян повысился на 17 см.

Отмечается спад высоты паводочной волны на всей территории Татарстана.

Остаётся подтопленной грунтовая дорога местного значения, ведущая в деревню Качелино Арского района - здесь высота перелива составила 20 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено есть объездные пути.

Сообщений от населения в МЧС Татарстана о подтопление талыми или грунтовыми водами не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU