2019-04-20T13:24:52+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Игры разумов"

Мероприятие состоится 24 апреля в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в ТЦ Сувар Плаза
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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На российские экраны 25 апреля выходит фильм "Игры разумов", снятый кинематографистами Америки и Ирландии. Режиссером стал Пи Би Шерман, в главных ролях Мел Гибсон, Натали Дормер и Шон Пенн.

Казанцы смогут увидеть эту драму уже 24 апреля. Фильм рекомендован к просмотру с 16-ти лет.

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?

ИСТОЧНИК KP.RU

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