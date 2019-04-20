В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Игры разумов"

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-20T13:24:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На российские экраны 25 апреля выходит фильм "Игры разумов", снятый кинематографистами Америки и Ирландии. Режиссером стал Пи Би Шерман, в главных ролях Мел Гибсон, Натали Дормер и Шон Пенн.

Казанцы смогут увидеть эту драму уже 24 апреля. Фильм рекомендован к просмотру с 16-ти лет.

Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников — доктор Уильям Майнор. Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?

ИСТОЧНИК KP.RU