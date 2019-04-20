Водитель, по вине которого погибли 12 человек в Чувашии, отправится в колонию на 5.5 лет

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-20T12:25:01+03:00

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В Чебоксарах завершился судебный процесс по резонансному уголовному делу об аварии, жертвами которой стали 12 человек. Все произошло 11 октября 2018 года, когда на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" из-за выехавшего на встречку грузовика на месте погибли 11 человек из микроавтобуса, еще один человек от полученных травм скончался в больнице. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

На скамье подсудимых оказался 58-летний водитель самосвала. Мужчина во время следствия рассказал свою версию ДТП. Впереди идущая машина резко затормозила, и он вынужден был выехать на встречку, где и произошло столкновение.

По решению суда водитель отправится на 5,5 лет в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU