Водитель, по вине которого погибли 12 человек в Чувашии, отправится в колонию на 5.5 лет
В Чебоксарах завершился судебный процесс по резонансному уголовному делу об аварии, жертвами которой стали 12 человек. Все произошло 11 октября 2018 года, когда на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" из-за выехавшего на встречку грузовика на месте погибли 11 человек из микроавтобуса, еще один человек от полученных травм скончался в больнице. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
На скамье подсудимых оказался 58-летний водитель самосвала. Мужчина во время следствия рассказал свою версию ДТП. Впереди идущая машина резко затормозила, и он вынужден был выехать на встречку, где и произошло столкновение.
По решению суда водитель отправится на 5,5 лет в колонию-поселение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»