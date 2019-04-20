2019-04-20T11:25:51+03:00
Звезды

Татарский театр кукол "Экият" успешно гастролирует в Москве

Гастроли продолжатся до 21 апреля
Лика ИСАЕВА
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Во время торжественного открытия гастролейВо время торжественного открытия гастролейФото: Из материалов пресс-службы
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Сразу четыре спектакля привезли в Москву артисты Татарского кукольного театра "Экият". В столицу страны привезли один спектакль для взрослых - "Ханума" и три постановки для маленьких зрителей: "Дюймовочка", "Хаврошечка" и "Гуси-лебеди".

Казанская труппа выступает на сцене Московского театра кукол. Перед спектаклем "Ханума", открывающим гастроли, с приветствием выступили руководители двух театров: заслуженный работник культуры России и Татарстана Роза Яппарова и Людмила Редько. Роза Яппарова отметила, что казанские актеры впервые выступают на этой сцене и им очень понравился теплый прием зрителей и коллег по сцене.

Гастроли продолжатся до 21 апреля, а с 9 по 12 мая московская труппа приезжает в Казань, где покажет постановки для всей семьи: "Знаменитый Мойдодыр" по мотивам сказки Корнея Чуковского, "Мальчик-с-пальчик" Николая Шувалова, "Все мыши любят сыр" Дюла Урбан и бэби-спектакль "Театр на ладошке. Зима" Юрий Устюгова и Ольги Устюговой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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