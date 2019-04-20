2019-04-20T10:29:35+03:00
Общество

Росгвардейцы Марий Эл стали донорами

Они сдали 12 литров крови
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы Марий Эл провели стали донорами кровиРосгвардейцы Марий Эл провели стали донорами кровиФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Накануне Национального дня донора крови росгвардейцы республики стали участниками акции «Я донор». Они на Республиканской станции переливания крови сдали 12 литров крови для обеспечения запасом ее компонентов медицинские организации.

Среди тех, кто участвовал в акции, были и те, кто делает это регулярно, но были еще шесть новичков. «Росгвардия создана не только для охраны общественного порядка, но и для защиты свободы и жизни граждан, а донорство - одно из направлений защиты жизни граждан, поэтому мы сдаем кровь регулярно» - сказал спецназовец Александр, ставший донором 11 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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