2019-04-20T09:30:55+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за пожара, где пострадали 9 человек, возбудили уголовное дело

Об этом рассказали в СУ СКР республики
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел 19 апреляПожар произошел 19 апреляФото: МЧС Татарстана
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Следственные органы СКР Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" по факту пожара на одном из производств в Нижнекамске.

Возгорание произошло 19 апреля. Сообщали о том, что в результате происшествия пострадали девять сотрудников предприятия, но позднее количество пострадавших увеличилось до 17-ти человек. В ожоговый центр РКБ Казани вертолетом доставили двух пострадавших. Их состояние оценивается как тяжелое. В тяжелом состояние находятся еще семеро, они лежат в больнице в Набережных Челнах. Восемь человек, чье состояние оценивается как средней тяжести, находятся в больнице Нижнекамска.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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