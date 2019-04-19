День Победы 2019 в Казани: к 9 мая в городе соткут 5 миллионов метров георгиевской ленты

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-19T18:45:13+03:00

Чтобы успеть все сделать станки не выключают ни на минуту, ткачи работают в три смены. Фото: Алексей ФОКИН

Процесс их создания уже идет, ежедневно выпускается по 60 тысяч метров [видео]

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На казанской текстильной фабрике подготовка к празднованию к празднованию 74-летия со Дня Победы в самом разгаре. Ежедневно там выпускается 60 тысяч метров георгиевской ленты. К 9 мая в планах всего соткать 5 миллионов метров.

К слову, на фабрику заказы на изготовление этого символа Дня Победы начали поступать уже с ноября 2018 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/504797" frameborder="0"></iframe> Как в Казани делают георгиевские ленты.

Сначала нити вручную натягивают на сновальную машину. После запуска аппарата они натягиваются на навойки. После получившиеся катушки отправляют на ткацкие станки, где нитки сплетаются воедино, образуя ту самую георгиевскую ленту. Она в последствие нарезается на отрезки в 30, 40 и 50 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU