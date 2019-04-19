2019-04-19T18:16:14+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, который надругался над пенсионеркой и сбежал по снегу в одних носках, приговорили к колонии

Его спугнула внезапно вернувшаяся дочь потерпевшей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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35-летнего жителю Комсомольского района суд признал виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Так, было доказано, что 3 января этого года мужчина приехал в одну из деревень Ибресинского района. Там он выпил вместе с местными жителями и встретил около магазина 66-летнюю женщину.

Он разговорил пенсионерку и зашел в ее дом. Там он и надругался над женщиной. Мужчину спугнула дочь потерпевшей, которая неожиданно вернулась. Насильник испугался и сбежал по снегу в одних носках. Так, что задержать его полицейским не составило особого труда.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не имеется, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – В итоге суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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